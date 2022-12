Il capogruppo della Lega alla Camera alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia

(LaPresse) – “L’annuncio dell’aumento dei tassi non aiuta l’Italia e non aiuta il mercato europeo. La cosa positiva è che non ci sono rilievi sulla manovra che viene in contro ai cittadini. Stallo in commissione sul maxi-emendamento? Come tutte le volte che c’è una manovra di bilancio ci sono diverse posizioni e si troverà una sintesi”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari a margine della festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia “10 anni di amore per l’Italia” in Piazza del Popolo a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata