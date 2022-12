Il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia: "Siamo largamente superiori allo 0 di Germania, Irlanda e altri Stati"

“Sul tetto al contante attualmente sia esattamente la metà di quello che l’Ue sta definendo come massimo. Quindi siamo in linea, al 50% in meno, delle tendenze dell’Ue e largamente superiori allo 0 di Germania, Irlanda e altri Stati che non hanno limiti al contante“. Lo ha detto il capogruppo FdI alla Camera, Tommaso Foti, al termine della riunione tra maggioranza e Governo sulla manovra.

