Il leader del M5S dopo le accuse del ministro della Difesa: "Io placo la rabbia delle piazze"

“Qualcuno dice che ‘incendio le piazze’. Oggi sono qui per metterci la faccia e placare gli animi di una piazza che rischiava di diventare nervosa. Ci ho messo la faccia anche perché ho sentito che erano disperati”. La prima cosa che ho chiesto è che le manifestazioni avvengano con il massimo atteggiamento pacifico, senza gesti di violenza”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione indetta dalla FACI (Federazione Autonoma Costruttori Italiani) in piazza Santi Apostoli a Roma per lo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali legati al Superbonus. Al suo arrivo in piazza l’ex premier è stato accolto dagli applausi.

“Io credo che Crosetto sia completamente scollato dalla realtà quando accusa me di aizzare le piazze. Io credo che non sappia di cosa sta parlando. Venga, esca fuori dal Ministero, stia tra la gente a parlare. Il governo dia risposte. Qui noi stiamo dando risposte con i nostri emendamenti per sbloccare la situazione di 40.000 aziende che sono a rischio di fallimento, e migliaia e migliaia di privati cittadini che hanno i cassetti pieni di crediti e non riescono a finire i lavori. Fratelli d’Italia era unita fino a pochi mesi fa, quando era all’opposizione, nel difendere il superbonus e adesso che sono andati al governo cosa fanno? Si girano dall’altra parte. Non è un problema che riguarda loro? È troppo comodo fare opposizione così”, ha aggiunto il leader pentastellato. La piazza ha affidato a Conte una raccolta di 20mila firme degli “esodati” dal 110%, che l’ex presidente del Consiglio ha portato a Palazzo Chigi, consegnandola all’ingresso.

