Il presidente della Comunità di Sant'Egidio: "È un sussidio alle persone più vulnerabili"

“Noi abbiamo registrato in questi anni l’importanza del reddito di cittadinanza. Un sussidio alle persone più vulnerabili. Tanti, grazie a questo sono riusciti a trovare una casa o a reintegrarsi nel mondo del lavoro. Oggi si parla dei famosi occupabili ma vorrei far notare che tanti occupabili oggi sono avanti con l’età, il livello di istruzione è molto basso e quindi è difficile per queste persone trovare un lavoro. Bene che vengano dei miglioramenti ma è una misura fondamentale per non far sprofondare tanti cittadini. Io credo che in questi anni ci sia stato un arretramento su questo fronte”. Così Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, nel giorno della presentazione a Roma dei nuovi dati sulla povertà e della nuova guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, rivolta a chi vive per strada.

