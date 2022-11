Le parole del deputato ed ex presidente del Partito Democratico entrando al Nazareno per la direzione Pd

“Sulla guerra dobbiamo continuare sulla linea condotta fin qui ma ovviamente a fianco al sostegno all’Ucraina ci deve essere uno sforzo diplomatico più forte di quello che c’è stato in questi mesi”. Così il deputato ed ex presidente del Partito Democratico Matteo Orfini entrando al Nazareno per la direzione Pd.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata