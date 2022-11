La segretaria generale di Uiltec a margine dell'incontro sull'azienda di Priolo al ministero per le Imprese e il Made in Italy

“La priorità è garantire il credito alla Lukoil perché possa acquistare il greggio e per questo ci è stato garantito l’impegno a portare al tavolo anche le banche”. A dirlo è la segretaria generale di Uiltec Uil, Daniela Piras, a margine del tavolo sulla Lukoil di Priolo al ministero per le Imprese e il Made in Italy. “Quella di oggi è stata una riunione molto importante ma che presenta ancora alcuni nodi da risolvere”, ha proseguito Piras: “Abbiamo capito che le preoccupazioni per ciò che rappresenta la raffineria sull’intero sistema industriale del nostro Paese, sono forti anche nel Governo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata