Il ministro della Difesa ospite di "Le Parole" di Massimo Gramellini

“Il tema è complesso e complessivo non può essere affrontato da una nazione. Deve essere affrontato in termini definitivi dall’Europa, infatti la posizione francese in qualche modo è rimasta isolata. Anche perché fare l’accogliente con i porti dell’altro è troppo facile”. Queste le parole del neo Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in collegamento nella sesta puntata della nuova stagione de ‘Le Parole’ di Massimo Gramellini, sulla crisi diplomatica con la Francia. “Avere una regola invece che riguardi tutta L’Europa, qualunque porto europeo e dia ad ogni stato, anche quello più avanti come il nostro che è il primo che viene incrociato da queste persone in difficoltà, una regola che però valga e renda solidale tutta l’Europa mi sembra un percorso da fare”. Altri contenuti su www.raiplay.it.

