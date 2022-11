L'assessore alla Sanità lombardo fa una battuta su Letizia Moratti: "Il suo più grande errore? Chiamarmi"

(LaPresse) Guido Bertolaso, nuovo assessore alla Sanità della Regione Lombardia al posto di Letizia Moratti, boccia la decisione del governo Meloni di reintegrare i medici no vax. “Avrei fatto scelte diverse“, dice durante la sua prima conferenza stampa dopo la riunione con la Giunta. “Non è reintroducendo questi 19 medici che risolviamo i problemi degli ospedali della Lombardia e dell’Italia. Vanno adottati con cautela dei provvedimenti di reintegro per questo personale”, aggiunge. E si concede anche una battuta su Moratti: “Il suo più grande errore? Chiamare Bertolaso“.

