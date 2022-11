Il Presidente della Repubblica: "Investire in difesa comune"

“Credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro al Governo, di assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo dobbiamo alla nostra storia, lo dobbiamo a un patrimonio prezioso fatto di donne e uomini del nostro Paese. Lo dobbiamo a noi stessi“. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia del 4 Novembre in corso a Bari sul lungomare Nazario Sauro parlando anche poi della difeda comune. “Alcuni passi sono stati compiuti, ma troppo poco e troppo lentamente. Questo resta un grande obiettivo per il quale l’Italia può dare un importante contributo, sia in sede politica, sia attraverso il patrimonio tecnologico e industriale di cui dispone. Nella convinzione che investire nella Difesa europea significa anche rafforzare l’Alleanza Atlantica nel suo pilastro continentale“, ha aggiunto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata