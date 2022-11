La senatrice di Azione esprime apprezzamento per le dichiarazioni dell'ex vicepresidente della Regione Lombardia

(LaPresse) “Ho apprezzato personalmente la scelta della Moratti di stigmatizzare le posizioni del governo su un revisionismo storico sui no-vax che non condividiamo. Per fortuna almeno è stato evitato il venir meno dell’obbligo di mascherine in ospedali e rsa”, ha detto la senatrice di Azione Mariastella Gelmini fuori da Palazzo Madama.

Anche il leader di Azione ha avuto parole di apprezzamento per l’ex vicepresidente della Regione Lombardia, all’indomani delle dimissioni presentate al governatore Fontana. “La nostra posizione è chiara, Letizia Moratti è una persona di qualità, ha raddrizzato la sanità lombarda e ha fatto un buon lavoro sulle vaccinazioni e si è dimessa su tema fondamentale” quello del reintegro dei medici no vax che è uno “schiaffo a tutti quelli che si sono vaccinati e ai medici che hanno combattuto il Covid. Però c’è anche un tema: le regionali sono elezioni in cui si vince al primo turno, quindi ricade su di noi il dovere di costruire alleanze più ampie possibile fissando però il paletto” dell’esclusione dei 5 Stelle. Le parole di Carlo Calenda, ospite di Tagadà su La7.

