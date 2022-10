Il presidente del Consiglio: "Senza una visione, le risposte concrete rischiano di essere inefficaci"

(Lapresse) “Sono stata criticata da vari interventi per aver ieri cercato di segnare un manifesto programmatico. Alcuni hanno contestato la scelta dicendo che gli italiani non si aspettavano questo ma risposte concrete. Sono d’accordo in parte. Senza che vi sia una visione, senza a monte un manifesto programmatico, scelte chiare, un’idea di Italia da disegnare, anche le risposte concrete che si danno rischiano di non essere efficaci. E questo lo abbiamo visto negli anni scorsi, con governi che mettevano insieme partiti che avevano visioni distinte e contrapposte“. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica al Senato dopo la discussione sulla fiducia al governo.

