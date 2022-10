Il presidente della Repubblica si prenderà qualche ora di riflessione

Qualche ora di riflessione, poi la decisione nel pomeriggio. Secondo quanto si apprende, sono queste le intenzioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il colloquio con Giorgia Meloni e il centrodestra in occasione delle consultazioni per la nascita del nuovo governo. Il presidente del Consiglio in carica, Mario Draghi, è attualmente impegnato a Bruxelles per il Consiglio europeo ed è lecito aspettarsi che ogni indicazione arrivi al termine della conferenza stampa del premier.

