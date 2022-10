La premier in pectore ha incontrato Silvio Berlusconi in via della Scrofa

(LaPresse) La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha lasciato la sede del partito in via della Scrofa, a Roma, dove nel pomeriggio ha incontrato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Le persone per strada davanti alla sede hanno urlato “Sdraiali tutti“.

