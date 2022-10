Le parole del segretario generale dem a margine del Congresso del Partito democratico europeo a Roma

(LaPresse) “Noi democratici europei siamo un pilastro di new europe e siamo la vera alternativa al bipopulismo che si sta affermando in vari paesi come in Italia”. Lo ha detto Sandro Gozi a margine del Congresso del Partito democratico europeo in corso a Roma. “Siamo convinti che questa nuova forza centrale che anche in Italia esiste attraverso l’alleanza tra Azione e Italia Viva sia la vera risposta all’estrema destra”, ha proseguito Gozi: “Sono sicuro che anche in Italia da qui al 2024 raddoppieremo i nostri consensi alle elezioni europee”.

