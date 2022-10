La segretaria metropolitana del Pd milanese al presidio in sostegno dell’Ucraina

(LaPresse) – “Lorenzo Fontana ha avuto posizioni filo-putiniane da sempre, è stato contrario anche alle sanzioni alla Russia. Ci auguriamo che questa destra, che in parte ha sostenuto l’Ucraina, oggi con l’elezione del presidente Fontana non voglia tornare indietro”. Lo ha detto a LaPresse la segretaria metropolitana del Partito Democratico milanese, Silvia Roggiani, a margine del presidio in sostegno dell’Ucraina tenutosi in piazza Duomo a Milano.

