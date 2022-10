Oggi si terranno tre votazioni: la prima che si terrà a breve, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17

Al via la seduta della Camera per l’avvio della XIX legislatura. Ettore Rosato, vicepresidente anziano di Montecitorio, sta tenendo il suo discorso di apertura.

Oggi si terranno tre votazioni: la prima che si terrà a breve, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17. Rosato ha poi comunicato i deputati segretari che lo assisteranno nello spoglio delle schede per l’elezione del presidente della Camera: Silvana Comaroli, Luca Pastorino, Eugenio De Maria e Alessandro Colucci, tutti segretari nella scorsa legislatura.

Lungo applauso per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo i ringraziamenti che Ettore Rosato, vicepresidente anziano, gli ha riservato in apertura della seduta della XIX legislatura. “Siamo grati a Mattarella per il ruolo di supremo garante della vita democratica del paese e di alta espressione della coesione nazionale – ha detto Rosato – autorevolezza e la saggezza mostrate in un tempo di grave emergenza per il paese”.

Standing ovation nell’Aula della Camera quando il presidente provvisorio, Ettore Rosato, ha fatto gli auguri a Liliana Segre – che oggi presiederà la seduta del Senato- e quando ha citato Papa Francesco. Rosato ha aperto con un discorso la XIX legislatura.

