Le parole della presentatrice televisiva, neo-eletta alla Camera

(LaPresse) – “Se proverò a far cambiare idea a Giorgia Meloni sui diritti civili? Sui diritti civili porterò avanti le mie idee e non devo far cambiare idea a nessuno. Mi auguro che gli altri possano cambiare idea”, ha detto la neo-eletta alla Camera Rita Dalla Chiesa entrando a Montecitorio per la registrazione. “Intorno a Giorgia Meloni hanno costruito grandi balle, aspettiamo di vedere cosa fa”, ha aggiunto la presentatrice televisiva.

