Il segretario del Carroccio all'assemblea provinciale di militanti del partito a Saronno

“Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la Natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi”. A dirlo il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’assemblea provinciale dei militanti del partito della provincia di Varese, tenutasi a Saronno.

Da parte sua il capogruppo del Carroccio al Senato, Massimiliano Romeo, ha dichiarato che la Lega gradirebbe un proprio rappresentante anche al dicastero degli Affari Regionali: “”Il tema dell’autonomia sarà un tema fondamentale tant’è vero che uno dei ministeri che noi vorremmo e gradiremmo è quello degli Affari regionali e dell’Autonomia”. Ha inoltre chiesto che il governo sia politico: “Quello che si aspetta la gente è che questo governo sia più politico possibile perché il voto è stato molto emblematico. La gente vuole che la politica si prenda le sue responsabilità, il centrodestra ha vinto le elezioni per cui più politico è meglio è”. “A Giorgia Meloni chiediamo come chiederanno gli alleati di Forza Italia che la Lega abbia la giusta rappresentatività come sarà”, ha aggiunto.

