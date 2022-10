Fonti del Carroccio: "Il carobollette è la prima preoccupazione per il centrodestra"

Secondo fonti della Lega oggi è stata una giornata densa di incontri e colloqui per Matteo Salvini. Il carroccio afferma che è “pronto a un incarico di governo” e in mattinata si è incontrato con esponenti dell’industria, del commercio e dell’agricoltura. Al centro dei confronti soprattutto il caro bollette che resta una priorità per la Lega. “Se non interverrà il governo in carica, dovrà essere la prima preoccupazione dell’esecutivo di centrodestra che verrà”, ha fatto sapere la Lega.

