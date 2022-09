Il segretario federale della Lega Giovani a margine dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti a Milano

“Dissidi tra Salvini e Meloni? Non vedo questo problema. Sono ricostruzioni giornalistiche a cui non stiamo dando peso dal momento che Giorgia Meloni non ha ancora ricevuto l’incarico di formare un governo e i giornali parlano già come se questo incarico lo avesse. Noi siamo tranquilli e crediamo che Matteo Salvini potrà avere un ministero di peso e che quel ministero possa proprio essere quello degli Interni”. Così il segretario federale della Lega Giovani, Luca Toccalini, a margine dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti a Milano.

