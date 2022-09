Il vicepresidente di Forza Italia: "Io ministro? Già un onore essere parlamentare"

“Ci dicono che il governo durerà poco? È una previsione un po’ iettatoria, all’Italia interessa la stabilità. Qualche iettatore c’è sempre“. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “La sinistra – ha aggiunto Tajani – cerca di seminare zizzania sulle nomine dei ministri. Hanno perso le elezioni e ovviamente cercano di screditare chi ha vinto. Salvini? Per quanto ci riguarda Salvini può fare quello che preferisce, poi deciderà il futuro presidente del Consiglio”.

“Io ministro? Non è obbligatorio diventare ministro, se sarò utile Berlusconi deciderà cosa dovrò fare altrimenti per me è già un onore essere parlamentare. Biden preoccupato per l’Italia? L’Italia è un paese democratico e i cittadini scelgono liberamente a chi affidare la maggioranza in Parlamento. Non capisco la preoccupazione, l’Italia ha sempre dimostrato di essere un paese libero e democratico. Siamo una garanzia di europeismo e serietà”, ha concluso.

