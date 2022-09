Circa nove punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale

(LaPresse) – “Le operazioni di voto si sono concluse regolarmente in tutti i 7.904 Comuni”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che è scesa nella sala stampa del Viminale per commentare le votazioni appena concluse. “Abbiamo un’affluenza quasi definitiva, perché mancano un centinaio di Comuni. Milano sta per concludere, sono rimaste poche sezioni. E devo dire che la percentuale che si ricava è quella del 63,81% degli elettori, circa il 9% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche quando avemmo a conclusione il 72,9% di elettori” ha sottolineato Lamorgese

