L'esponente di Azione: "Puntiamo a diventare una voce rilevante nel panorama politico italiano"

(LaPresse) – “La differenza di voti fra noi e Forza Italia è di circa 100mila voti. Con una differenza: passare dai circa 200mila voti di Calenda alle amministrative a Roma a oltre 2 milioni di voti nell’arco di un mese di campagna elettorale è un risultato per niente banale. Un risultato senza precedenti, con la differenza che per qualcuno, per esempio Forza Italia, l’8 e qualcosa percento è un punto di arrivo, per noi è un punto di partenza, molto solido, su cui noi scommettiamo moltissimo per offrire a un pezzo di Italia, che si allargherà sempre di più, una proposta solida, liberale, pragmatica“. Lo ha detto la ministra per il Sud ed esponente di Azione, Mara Carfagna, in conferenza stampa dal comitato del Terzo polo a Roma. Per Carfagna, “non conta il sorpasso o non sorpasso, ma la rappresentanza che si è in grado di offrire all’elettorato di riferimento. Oggi FI all’interno della sua coalizione è sostanzialmente irrilevante. La voce dei liberali è irrilevante in una coalizione dove la somma fra FdI e Lega, i due partiti a trazione sovranità e populista è il 34%. Noi puntiamo a diventare un voce rilevante nel panorama politico italiano, la nostra proposta politica crescerà nei prossimi mesi”.

