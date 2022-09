Il leader di Azione ha votato in centro a Roma

(LaPresse) “Votate liberamente e consapevolmente”. Così il leader di Azione Carlo Calenda uscendo dal seggio elettorale nel centro di Roma, dove ha votato per le elezioni politiche. Come passerà la giornata? “Angosciato… No scherzo”, risponde ai giornalisti presenti.

