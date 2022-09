Il leader di Unione Popolare a un flash mob organizzato a Napoli

Il leader di Unione Popolare Luigi de Magistris nel corso del flash mob organizzato in piazza del Gesù a Napoli attacca il Movimento 5 Stelle: “Dovevano scassare il sistema hanno governato con Salvini, Renzi, Letta, stanno governando con il partito di Marcello Dell’Utri, con Draghi”, dice l’ex sindaco di Napoli. “Parlavano di democrazia parteciaptiva e rivoluzione. Farò di tutto perchè si possa dialogare e recuperare lo spirito originario però non scoprissero in campagna elettorale che sono un partito anti-sistema perché ci vuole anche un minimo do coerenza”, aggiunge de Magistris.

