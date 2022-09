Il candidato di Sinistra Italiana alla chiusura della campagna elettorale a Roma

“Il nostro obiettivo è riportare un senso di speranza ai giovani, a chi non riesce a mangiare ma soprattutto a dare una speranza all’Italia dentro un’Europa che deve tornare a mettere al centro i diritti”. Così il sindacalista Aboubakar Soumahoro, candidato con Sinistra Italiana a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale ai Fori Imperiali “Dobbiamo rimettere al centro il futuro del nostro Paese”, ha proseguito: “Ma non per un tornaconto rispetto al proprio partito ma per una ragione più nobile che è il futuro dell’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata