Il presidente del Movimento 5 Stelle ha commentato l'escalation con la Russia

“Nessuno parla di negoziati di pace, pensano tutti all’escalation militare e non lavorano con impegno sui negoziati di pace. Secondo me non ci porta da nessuna parte, non ci porta a via di uscita”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Napoli commentando l’escalation con la Russia. “Serve un negoziato di pace. C’è il rischio di una guerra senza confini, senza limiti, incontrollabile. Io non voglio consegnare ai nostri figli una guerra che durerà decenni e un mondo spaccato a metà”, ha concluso Conte.

