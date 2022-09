Così il leader del Movimento Cinque Stelle a Napoli

“Stiamo parlando di una superpotenza”e “questa rischia di diventare per la Russia e il sistema di Putin la battaglia della vita e, quindi, è inutile sottolineare che stiamo parlando di una superpotenza che ha un arsenale nucleare chimico batteriologico temibilissimo. Ecco perché vorrei dire a tutti coloro che convintamente hanno sposato questa strategia: ‘Diteci adesso come uscirne’. Perché fino adesso ci avete spiegato tutti e ne eravamo già consapevoli come siamo entrati. È colpa di Putin, certo. Ma adesso è importante anche capire come uscirne”, ha detto Giuseppe Conte, leade del M5S a margine di un evento a Napoli. “Questa non è una preoccupazione di Giuseppe Conte e del M5S, è una preoccupazione diffusa di tutta la popola zione italiana ed europea, di tutte le persone che in questo momento si preoccupano, perché non intravedono una via di uscita ma vedono solo un serio rischio di escalation militare con tutte le conseguenze sul piano economico e sociale”, ha sottolineato il leader M5S.

