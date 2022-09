Il leader di Azione: "Lei e Salvini hanno scarsissime esperienze di governo"

“Secondo me Meloni e Salvini non restaurerebbero il fascismo neanche nel loro condominio di casa perché non ne sarebbero capaci e hanno scarsissime esperienze di governo”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda parlando ai corrispondenti delle testate straniere nella sede romana della Stampa Estera. “Penso che se Meloni diventa Presidente del Consiglio, quel governo si sfascia dopo 4 mesi. Il pericolo quindi non è il fascio ma lo sfascio”.

