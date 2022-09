Il leader di Italia viva a margine dell'incontro con gli imprenditori di Assolombarda a Milano

“Io credo che chi non rispetta il regole dell’Unione europea non debba avere accesso ai denari dell’Ue. Io non sono per buttar fuori nessuno, ma sono per dire: se stai in Europa devi rispettare le regole dell’Europa”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine dell’incontro con gli imprenditori di Assolombarda, a Milano, rispondendo a una domanda su Polonia e Ungheria. “Questa regola – ha aggiunto – l’abbiamo proposta quando eravamo al governo, poi non è passata. E io dissi: chi non si prende cura di una parte dei migranti in riferimento all’allora Ungheria di Orban, non deve avere i denari dell’Unione europea. Sta accadendo questo sul Pnrr. Questa è la vera cifra su cui giocare la partita europeista dei prossimi anni da qui al 2024. Io sono per l’elezione diretta del presidente della Commissione europea, del sindaco d’Italia – ha proseguito Renzi – Sono pronto a un tavolo con il centrodestra, il centrosinistra e i Cinquestelle sulle riforme costituzionali, perché senza riforme costituzionali questo Paese sarà sempre ingovernabile. Non siamo noi a minare la stabilità, ma è un sistema che non funziona. Io per le riforme costituzionali ho perso la poltrona, lo rifarei domani mattina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata