Il leader di Azione ai microfoni di LaPresse: "Messo davanti alla responsabilità per il Paese lo farebbe"

“Io propongo un governo di larghe intese con Draghi. Se noi riusciamo a prendere più del 12% non si può formare un governo e si va avanti con Draghi. Come successo con Mattarella, penso che Draghi messo davanti alla responsabilità per il Paese lo farebbe”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse.

