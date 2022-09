Il segretario della Lega a Milano: "Azzerare o riformulare legge 194 su aborto non è priorità"

“Il centrodestra è unito, compatto. Abbiamo un programma comune, l’emergenza bollette è emersa in tutta la sua eccezionale gravità nell’ultimo periodo. Poi siamo quattro soggetti diversi con culture diverse che hanno scelto di lavorare insieme e di vincere e governare insieme per almeno cinque anni. La Lega è la Lega, per noi l’autonomia viene prima di altro. Per noi mettere i soldi adesso per aiutare la gente a pagare le bollette è da fare, perché è debito buono. Per la Lega il nucleare è la fonte di energia più green, meno costosa e più sicura del futuro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Milano al mercato di via Tabacchi, a chi gli chiedeva se il programma di Fratelli d’Italia assomigliasse sempre di più all’agenda Draghi. Come farete a mettervi d’accordo? “Il programma è comune nel 99% dei casi, poi sarà la realtà che imporrà al nuovo governo, se Draghi non vorrà farlo, di intervenire sulle bollette”, ha sottolineato.

