La ministra ospite dello Speciale elezioni LaPresse

(LaPresse) “Se dovesse esserci” un coinvolgimento di partiti o personalità politiche italiane nella vicenda legata ai fondi russi “dubito che gli italiani vogliano mandare in Parlamento persone che sono state pagate da Putin, dalla Russia”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, intervistata nello Speciale elezioni di LaPresse. “Io continuo a farmi delle domande su quello che è accaduto il 21 luglio, quando è stato mandato a casa il governo Draghi – aggiunge -. Non è stato mandato a casa perché governava male, quindi mi chiedo perché è stato fatto cadere, guarda caso da chi più volte ha messo in dubbio la politica di sostegno all’Ucraina e anche la politica delle sanzioni, e mi riferisco in particolare a Giuseppe Conte e a Matteo Salvini”. Ci sono dei dubbi, io mi auguro che queste rivelazioni non svelino un legame anche con quanto successo lo scorso 21 luglio perché altrimenti sarebbe davvero molto grave. Ma queste domande restano come un macigno nella storia recente della politica italiana”, conclude Carfagna.

