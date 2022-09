La decisione "coraggiosa" dell'amministratore delegato del club brianzolo annunciata in conferenza stampa

“Ho preso una decisione coraggiosa, ho deciso di non ricandidarmi più al Senato, con il presidente Berlusconi che voleva che lo facessi, per dedicarmi al Monza a tempo pieno. Voglio dare il mio contributo per tentare, per provare a mantenere questa categoria”. Così l’amministratore delegato del Monza Calcio, Adriano Galliani, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Raffaele Palladino. “Stiamo facendo tanto, abbiamo trovato quel Monza che tutti voi conoscevate, lo abbiamo portato il serie A come avevamo promesso e adesso ho tappezzato Monzello con ‘abbiamo impiegato 110 anni per venire il Serie A, non possiamo impiegare 12 mesi per tornare il Serie B”, ha concluso Galliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata