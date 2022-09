Il leader pentastellato in esclusiva a LaPresse: "Nostri progetti frutto delle sue trentennali battaglie"

“Ma no, guardate… siete terribili. Voi, se Beppe Grillo dice una parola, ‘ha detto una parola’. Se non dice una parola è perché non dice una parola. Se interviene, è perché interviene. Guardate… sta partecipando attivamente a questa campagna elettorale. Non va lui nelle piazze, anche perché è una campagna elettorale molto breve, che si è manifestata all’improvviso”. Lo ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse. “Però sta dando un contributo intenso per quanto riguarda il programma. Ci stiamo confrontando. Molti dei progetti del nostro programma sono anche il frutto delle sue trentennali battaglie. C’è una continua voglia di dare un contributo sui contenuti e sui programmi. Per il resto, la polemica non ci interessa”, ha aggiunto Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata