Il leader M5S in eclusiva a LaPresse: "C'è di peggio che essere definito 'brava persona'"

“Letta ha detto che l’endorsement di Trump è un imbarazzo per me? Letta si è distratto, sa che io ho querelato quell’articolo di giornale? Evidentemente non è informato bene”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse. “Comunque l’imbarazzo sarebbe per il fatto che Trump ha detto che sono una brava persona? Nessun imbarazzo, Letta si rilassi. C’è di peggio nella vita che essere definito ‘brava persona'”, ha concluso Conte.

