Lo ha detto il presidente della Cei al suo arrivo all'Universita Cattolica di Milano

(LaPresse) “La possibilità di ricreare un partito cattolico? Non c’è la possibilità. A parte che non arriviamo in tempo per queste elezioni. I cattolici hanno tanto da dire nella vita e nelle scelte, speriamo che siano coerenti con i principi della dottrina sociale della Chiesa e che questo possa dare un contributo, che è necessario e molto importante, per dare delle risposte in un momento così decisivo per l’Italia, per l’Europa e per il mondo”. Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi al suo arrivo all’Universita Cattolica di Milano per partecipare al Seminario di teologi e assistenti pastorali ‘Università e Cammino sinodale. Ripensare insieme l’educazione e la cultura’ con l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

