Così il presidente della Camera a margine di un evento a Torino

“Il decreto aiuti è calendarizzato in aula alla Camera il prossimo giovedì e noi crediamo che si porterà a termine. Abbiamo anche uno scostamento di bilancio dove arriveranno delle risorse che poi saranno incanalate dal Governo in un nuovo Decreto Aiuti. Sono assolutamente ottimista su questo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, a margine della visita a Torino alla Consulta per le persone in difficoltà. “Noi votiamo il decreto Aiuti che è convertito in legge ed è chiuso. Poi l’aggiustamento di bilancio per reperire nuove risorse per fare in modo che il Governo possa fare un nuovo decreto, poi del nuovo decreto si occuperà il prossimo Parlamento”, ha aggiunto

