Il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un appuntamento elettorale a Vicenza: "Non fosse per lui, avremmo ancora Draghi"

“La verità è che le imprese venete devono capire che votare Lega non vuol dire votare Zaia, ma Salvini. Salvini è un irresponsabile pericoloso. Finché la Lega non risolve questo problema, votare Salvini vuol dire portare l’Italia in una situazione di rischio finanziario ed energetico”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un appuntamento elettorale a Vicenza. “Salvini parla di cose a sproposito, chiede a Draghi di intervenire dopo averlo sfiduciato. Dovrebbe stare zitto per un minimo di decenza, perché se non fosse per lui oggi avremo Draghi nel pieno dei poteri, capace di combattere in Europa con più efficienza”, ha continuato l’ex ministro.

Calenda: “Mentre aziende chiudono si parla di Peppa Pig”

“Siamo davanti a una campagna elettorale che è delirante. Ieri si sono occupati di Peppa Pig, questa è la situazione. Mentre le aziende chiudono si parla di Peppa Pig e Giuseppe Conte sta tenendo ostaggio il dl Aiuti perché ha presentato 400 emendamenti. Io vorrei che i cittadini capissero qual è la situazione. Persino davanti a un disastro, i 5 stelle bloccano tutto”, ha detto ancora Calenda.

