Il sindaco del capoluogo lombardo: "L'impressione è che siano in aumento crimini sessuali e microcriminalità"

A Milano “l’impressione è che siano in aumento certamente i crimini sessuali e la microcriminalità, che è quella che dà fastidio alla gente e che la gente vede. L’altro giorno con questore e prefetto abbiamo detto che stanno arrivando 250 nuovi agenti, vediamoli, presentiamoli, facciamoli vedere in giro. Io ho invitato a far sì che le pattuglie in giro siano un po’ di più”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto Ri-Nascita contro la violenza sulle donne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata