“Il ministero dell’Innovazione c’è già e l’ho istituito io, esiste, e il fatto di dire di volerlo fare a Milano per prendere qualche voto in più che senso ha, se tutti i ministeri sono a Roma? Se un ministro dell’innovazione deve partecipare da un momento all’altro ad un Consiglio dei Ministri, se deve fare incontri continuamente con il suo presidente del consiglio che è a Roma, non è un disguido, una disfunzionalità, pensare di portare un ministero a Milano? E’ un regalo ai milanesi? Facciamo un torto ai milanesi e all’Italia”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando a margine di un appuntamento elettorale, la proposta di Matteo Salvini di trasferire il ministero dell’Innovazione a Milano.

