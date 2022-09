Sul palco anche il sindaco di Roma, il governatore del Lazio e la vicepresidente della Regione Emilia Romagna

Il segretario del PD Enrico Letta sceglie Piazza Santi Apostoli a Roma per aprire la campagna elettorale dem in vista delle elezioni del 25 settembre. Sul palco sindaco di Roma Gualtieri, il governatore del Lazio Zingaretti e la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein. In chiusura il discorso del segretario dem che si è concentrato sul ruolo dei partiti di centrodestra nel contesto internazionale, le politiche per i giovani e per le donne. “Nessun destino è già scritto” sono le parole usate dal leader di centrosinistra a fine discorso.

