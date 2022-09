Nel piano per il Giubileo, “ci saranno anche interventi importanti come la realizzazione del sottopasso che consentirà la pedonalizzazione di via della Conciliazione, l’integrazione di un unico cammino da Castel S.Angelo a San Pietro”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lasciando palazzo Chigi dopo il tavolo istituzionale sul Giubileo.

“Oggi abbiamo approvato le linee guida” sul Giubileo. “I tempi saranno rapidi, intendo presentare entro 10 giorni al presidente Draghi il piano dettagliato perché poi il governo lo valuti e faccia i vari Dpcm che ci consentano di partire”, ha aggiunto il sindaco. E concluso: “È stata una riunione molto proficua, c’è grande sintonia sulle linee degli interventi. Vogliamo modernizzare Roma, accogliere al meglio le decine di milioni di pellegrini che arriveranno ma anche lavorare contro le disuguaglianze e per l’accoglienza anche in sintonia con il messaggio di Papa Francesco”. “Presenterò a breve il piano particolareggiato, la lista dettagliata degli interventi sulla dei base capitoli illustrati oggi: dalla mobilità alla riqualificazione della città con un intervento sulle strade senza precedenti, non solo intorno alla Santa Sede ma anche nelle periferie. E poi con interventi di inclusione sociale, per i senza fissa dimora e i disabili. Ci sarà un arco di interventi molto significativo”

