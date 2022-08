Matteo Salvini torna a parlare del caro energia chiedendo un intervento urgente al governo Draghi. “Le utenze andrebbero sospese in questa fase di crisi energetica. Per le coperture serve che il governo stanzi quanto prima almeno 30 miliardi subito, così come è avvenuto in Francia, dove ne hanno messi a disposizione 50”, ha dichiarato il leader della Lega incontrando a Palermo commercianti ed esercenti al bar D’Arpa Bakery & Cafe, nel quartiere Baida.

