Il leader del M5S è intervenuto in video in occasione della presentazione delle liste in Campania

(LaPresse) “Bisogna difendere il reddito di cittadinanza attaccato da politici di lungo corso, politici di mestiere”. Lo ha detto il leader nazionale del M5S, Giuseppe Conte, intervenuto in video alla presentazione delle liste campane del Movimento in vista delle elezioni del 25 settembre. L’ex premier ha ribadito: “Chi prende 500 euro al giorno da 20 o 30 anni contrasta o fa la guerra a chi prende 500 euro al mese. L’indennità del reddito è utilizzata per lo più per le spese alimentari e quelle necessarie”, ha aggiunto.

