Il presidente della Camera a Napoli per la presentazione delle liste del M5S

(LaPresse) “Il Partito Democratico ha fatto una scelta secondo me affrettata, sbagliando, ma noi comunque siamo sulla nostra strada, una strada di progressismo e progressista. Più avanti vedremo chi sarà progressista e decideremo”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della presentazione delle liste del M5S a Napoli. “Sento parlare di autonomia differenziata, ma così come qualcuno la vuole fare non la accetteremo. Non fa bene al Sud né al Nord, da di meno a chi ha meno. La cosa da combattere sono le diseguaglianze sociali. Non l’accetteremo mai”, ha concluso Fico.

