Il presidente della Camera: "In Italia ci dicevano tutti che siamo morti, ma i sondaggi ci danno in crescita"

(LaPresse) “Io vivo a Napoli, sono campano, giro il territorio. Pancia a terra sul territorio vi dico che il Movimento farà un ottimo risultato in Campania. Io sono sicuro e farà un ottimo risultato a Napoli e in provincia”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, a Napoli, a margine della presentazione delle liste del M5S in vista delle elezioni del 25 settembre. “Abbiamo dato tanto a questo territorio e questo territorio ha dato tanto a noi – ha aggiunto – lo vedo girando per strada l’affetto che c’è nei miei confronti e anche del Movimento e del lavoro svolto. In Italia i sondaggi tutti ci danno in crescita, ci dicevano tutti che siamo morti, ma i sondaggi ci danno in crescita. La verità è che tutti vogliono sempre un Movimento debole, che muore, perché siamo comunque liberi, fuori da un meccanismo e da un sistema e possiamo intervenire veramente sulle cose che contraddistinguono il Movimento” ha concluso. Parole anche per il suo futuro dopo la fine del mandato da presidente della Camera: “Continuerò a lavorare per il bene del Paese”

