Il presidente della Camera sullo scostamento di bilancio: "Se i partiti sono d'accordo si può andare avanti"

(LaPresse) “Noi dobbiamo rispondere assolutamente al caro bollette, abbiamo già detto più volte che l’extra gettito delle aziende che hanno guadagnato di più deve arrivare, deve essere reale. Il Movimento in parlamento è disposto a fare qualsiasi cosa anche in questo periodo, in questa fase per salvare imprese e famiglie”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, a Napoli, a margine della presentazione delle liste del M5S . Su un eventuale scostamento di bilancio aggiunge: “Nel momento in cui ci sono emergenze e i partiti sono d’accordo all’unanimità in una conferenza dei capigruppo si può andare avanti tranquillamente”.

