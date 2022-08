Il segretario della Lega a margine di un punto stampa a Corigliano Rossano: "Si riapra il Parlamento"

“La proposta della Lega è adottare il modello francese, una legge per impedire gli aumenti oltre il 4% delle bollette di luce e gas. Già in questi giorni, senza aspettare ottobre, riunirsi tutti i partiti, dare mandato al Governo per portare in Parlamento una proposta”. Così il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, a margine di un punto stampa a Corigliano Rossano. “Vorrei governare un Paese in piedi, non un Paese in ginocchio che non ce la fa a pagare le bollette e riaprire le fabbriche” – ha aggiunto Salvini – “Il parlamento si riapra e approvi questo mega piano per la sicurezza energetica nazionale da almeno 30 miliardi”

