Le parole del segretario della Lega a margine di un incontro a Napoli: "Bisogna porre fine alla guerra"

“Io credo che un piano di emergenza nazionale su luce e gas sia necessario. Su tutto bisogna porre fine alla guerra. Purtroppo le sanzioni non stanno fermando la Russia, non stanno mettendo in ginocchio la Russia ma rischiano di mettere in ginocchio l’Italia e l’Europa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro a Napoli.

